Spettacolo Red Bull Ape Rush, Rosati: "Sono la Pikes Peak con la mia Ape"

Più di 20 equipaggi in gara con un unico comune denominatore: il tema pesca. E allora ecco i famosi veicoli customizzati a dovere: dall'Ape in versione faro a quella trasformata in una cozza. Il premio creatività, però, è andato al team Occhialini Rosa con una Ape bianca dai delicati accenni rosa, sormontata da una vela decorata con il simbolo iconico degli “occhialini” e completata da due remi montati sul retro: un mix originale tra design nautico e ironia pop.