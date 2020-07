Salti e derapate: il GoBIG day con Angelo Pellegrini

Una giornata di salti, derapate e musica: così è andato in scena il primo GoBIG day nel regno di Angelo Pellegrini, unico pilota italiano ad essere entrato nella storia del Supercross Usa. Il bresciano ha dato appuntamento a tanti amici e piloti nella sua pista privata dove i motori si sono accesi e la polvere si è alzata. Un'occasione per lanciare la piattaforma www.gobig.shop che è nata da un gruppo di ragazzi con una forte passione per gli action sports. Una passione che sta creando una community diversa, una community che si distingue dagli altri, una community che trova la sua vera essenza nel godersi momenti con un gruppo di amici con lo stile giusto, lo stile GoBIG!