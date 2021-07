Rally, Rovanpera trionfa in Estonia e scrive la storia

MONDIALE WRC

Il finlandese figlio d'arte è diventato il più giovane vincitore di sempre a soli 20 anni

Il finlandese Kalle Rovanperä su Toyota ha vinto il Rally d'Estonia, firmando il suo primo successo nel Mondiale Wrc che lo rende il più giovane vincitore della storia a soli 20 anni, 9 mesi e 17 giorni. Dopo essere stato, tra gli altri record, il pilota più giovane a salire sul podio in Svezia lo scorso anno, quando giunse terzo, Rovanperä soppianta un altro finlandese, ora suo capo alla Toyota Jari-Matti Latvala, che aveva 22 anni quando vinse la prima gara in Svezia nel 2008.

In testa da giovedì sera e primo di 24 speciali, Rovanperä ha preceduto la Hyundai dell'irlandese Craig Breen e del belga Thierry Neuville.

In classifica generale, Sebastien Ogier, quarto in Estonia, resta in vetta con 148 punti contro i 111 di Evans, quinto, e i 96 di Neuville. Quarto è Rovanpera a quota 82.