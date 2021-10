Rally: Neuville vince ancora in Spagna, Ogier manca il match point

La Spagna fa bene a Thierry Neuville, che ha vinto per il secondo anno consecutivo la tappa iberica del Mondiale Rally. Sull'asfalto catalano del Racc, il belga della Hyundai si è imposto per 24"1 sul britannico Elfyn Evans. Terzo gradino del podio per l'altra i20 dell'idolo locale Dani Sordo, staccato di 11"2 dal pilota della Toyota.