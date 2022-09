Rally, l'ex iridato Siviero in gravi condizioni per un incidente stradale

© Getty Images

Il mondo dei rally è in ansia per Tiziano Siviero, ex campione del mondo quando era navigatore di Miki Biasion. Siviero è stato coinvolto in un incidente all'Isola d'Elba, dove vive da anni, ed è' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cisanello di Pisa. Siviero, 65 anni, era a bordo della sua moto quando sarebbe stato travolto da un'auto in località Lido di Capoliveri (Livorno), lungo la strada provinciale ovest che da Porto Azzurro conduce a Portoferraio.