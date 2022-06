Rally, Rovanpera vince anche il Safari nel segno del poker Toyota

MONDIALE WRC

Il finlandese domina anche in Kenya e allunga in classifica. Quattro Yaris ai primi quattro posti, con Evans e Katsuta sul podio

Dominio assoluto della Toyota nel Rally Safari in Kenya. Il costruttore giapponese ha piazzato quattro Yaris ai primi quattro posti, con Kalle Rovanpera, che si è preso il successo e ha allungato ancora di più in classifica generale. Il talento finlandese ha preceduto sul podio i compagni di marca Elfyn Evans, secondo a 49"9, e Takamoto Katsuta, terzo a 1'42"7, con Sebastien Ogier quarto. Per Rovanpera si tratta del quarto successo stagionale su cinque gare.

La power stage finale è stata vinta da Thierry Neuville, quinto in classifica generale con la Hyundai, davanti a Loeb e alle Ford di Ogier, Greensmith e Formuax. Nel Mondiale, Rovanpera ha 65 punti di vantaggio proprio sul belga. Gara da dimenticare per il vincitore in Sardegna, Ott Tanak, messo fuori gioco da problemi meccanici.

© ufficio-stampa