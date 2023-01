Rally, il Mondiale riparte a Montecarlo nel segno di Ogier

WRC 2023

Doppietta Toyota con il francese che suona la nona nel Principato e Rovanpera secondo. Sul podio Neuville

© Getty Images Il Mondiale WRC è ripartito nel segno di Sebastian Ogier. Il francese, impiegato part-time con la Toyota, ha vinto il Rally di Montecarlo per la nona volta in carriera (e con cinque diversi costruttori), precedendo il compagno di team e campione in carica Kalle Rovanpera di 18"8. Terzo gradino per il belga Thierry Neuville con la Hyundai, staccato di 44"6 dalla vetta.

Vedi anche rally Tutto di traverso da Monza ai Caraibi: Ken Block e le sfide "impossibili" con Rossi e Hamilton "E' pazzesco, amo questo rally. E' quello che mi ha fatto sognare all'inizio e sono davvero felice per Vincent (il co-pilota Landais, ndr). Per me è bello, ma per lui è un sogno conquistare questa prima vittoria. Vogliamo ancora goderci questi momenti ed è per questo che siamo ancora qui, per conquistare vittorie come questa. Vincere un rally famoso come il Monte non ha prezzo", le parole di Ogier.

Giù dal podio Evans con l'altra Yaris e Ott Tanak di rientro con la Ford. La Powerr Stage conclusiva della tappa d'apertura del campionato è stata vinta dal finlandese Rovanpera, che ha preceduto proprio l'estone ed Evans. Quinto Ogier dietro a Neuville. Nella classifica generale, Ogier precede di tre punti Rovanpera, che accorcia grazie al risultato della prova speciale finale. Prossimo round in Svezia dal 9 al 12 febbraio.

LA CLASSIFICA DELLA GARA

