Pole position dieci anni dopo per Grosjean: al via davanti a tutti nel Gp di Indianapolis

INDYCARS

L'ex pilota di Formula Uno mette a segno a Indianapolis la pole position per il quinto appuntamento stagionale della Indycar Series.

di

STEFANO GATTI

Non prenderà parte alla 105esima edizione della 500 Miglia, in programma domenica 30 maggio, ma Romain Grosjean ha già lasciato il segno sulla storia ultracentenaria appunto dell'Indianapolis Motor Speedway, conquistando la pole position per il quinto appuntamento della Indycar Series, in programma sul circuito stradale ricavato all'interno del perimetro dello storico catino. Un exploit che potrebbe spingere l'ex pilota della Haas a prendere in considerazione la partecipazione alle gare su ovali ed in particolare alla corsa del Memorial Day.

Il programma 2021 di Romain con la Dallara-Honda numero 51 del Dale Coyne Racing prevede infatti al momento solo la "porzione" stradale del calendario. Tanto è vero che il francese - scampato al rogo della sua Haas al via del GP del Bahrain dello scorso 29 novembre - ha saltato la recente doubleheader del "temibile" Texas Motor Speedway che ha seguito i primi due appuntamenti stagionali del Grand Prix of Alabama di Birmingham e del Grand Prix of St. Petersburg (Florida), dove il 35enne Grosjean si era rispettivamente piazzato decimo (al debuto assoluto) e poi tredicesimo.

"Fantastico! non ero così felice da parecchio tempo".

Questo il commento a caldo di Romain che - al via del Gp di Indianapolis che fa un da antipasto alla ben più impegnativa "500" - sarà affiancato dalla Penske-Chevrolet del due volte campione Indycar Josef Newgarden. La sua ultima pole risaliva a poco più di dieci anni fa, quando il francese partì davanti a tutti nella "Feature Race" della GP2 di Istanbul che avrebbe poi vinto, primo dei cinque successi (e dei numerosi piazzamenti sul podio) che gli avrebbero consentito di conquistare a fine stagione il titolo della serie cadetta, trampolino di lancio per il ritorno in Formula Uno (dopo la seconda metà del Mondiale 2009 con la Renault) dal 2012 e fino a tutto il 2020, prima con Lotus, poi con Haas.