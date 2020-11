Pier Guidi trionfa nell'Endurance Cup con Ferrari

A PAUL RICARD

Festa grande per Alessandro Pier Guidi e AF Corse che si sono aggiudicati l’Endurance Cup nel GT World Challenge Europe grazie ad uno straordinario successo conquistato nella 1000 Km del Paul Ricard, atto conclusivo della serie SRO. Con la Ferrari 488 numero 51, insieme a Tom Blomqvist e Come Ledogar, l'italiano ha costruito la vittoria grazie a una sosta strategica a 41 minuti dal termine: pit stop che ha permesso a Pier Guidi di portarsi in testa alla corsa e di tagliare il traguardo con 1”6 di vantaggio sulla Porsche di GPX Racing, guidata in quel frangente da Mathieu Jaminet, con cui il ferrarista si stava giocando il titolo.

Antonello Coletta, Head of Ferrari Competizioni GT. “La vittoria di Alessandro Pier Guidi e AF Corse nell’Endurance Cup giunge al culmine di una stagione durissima e molto particolare, e al termine di una corsa molto tirata e avvincente, conquistata grazie ad una grande strategia, un ottimo lavoro del Team e ad un grande pilota. Sono davvero felice per questi titoli e vorrei ringraziare anche James Calado e Nicklas Nielsen che hanno contribuito con le loro prestazioni nel corso della stagione a mettere Alessandro e la squadra nelle condizioni di laurearsi campioni. I miei complimenti anche a Chris Froggatt, Eddie Cheever e al team Sky Tempesta Racing per i quattro titoli ottenuti nella classe Pro Am grazie ad una stagione da protagonisti”.