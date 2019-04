MXGP, Cairoli in... lattina: "Che duello con Gajser, gli stavo rovinando la festa"

09/04/2019 di SIMONE REDAELLI

Come sta dopo la caduta di domenica?

"Sto abbastanza bene, speriamo non sia nulla di grave. Il ginocchio era già messo maluccio dall'infortunio del 2008. Abbiamo portato a casa il massimo anche se volevo vincere il Gran Premio: fino a tre giri dal termine stava andando tutto secondo i piani, poi l'inconveniente che nel nostro sport è sempre dietro l'angolo. Nonostante la caduta ho chiuso secondo e sono contento perché voglio chiudere ogni gara sul podio quest'anno".



Il primo bilancio dopo quatto Gran Premi?

"Sono soddisfatto, sta andando tutto benissimo: tre primi e un secondo. Ora c'è un mesetto di pausa che mi aiuterà a recuperare dal dolore al ginocchio e non dovrò perdere il ritmo di gara. Saremo pronti a inizio maggio per la gara di Mantova".



Un mese d'allenamento e ha lanciato "Red Bull train With Tony"

"Sì, è un programma che seguo da tanto tempo e che ho condiviso con il preparatore Red Bull Matteo Artina. Mi aiuta a essere sempre al top della forma in moto".



Si aspettava un Gajser così forte in questo avvio di stagione?

"Sì, era già stato veloce agli Internazionali. L'anno scorso ha avuto qualche problemino fisico e ci ha messo un po' a riprendersi, ma ha molto talento. Tim ha vinto due Mondiali e in pista è uno degli avversari più pericolosi".



Ad Arco di Trento c'è stato un duello bellissimo tra voi

"Lui era motivatissimo perché i tifosi sloveni erano tantissimi e calorosi: gli stavo rovinando la festa, ma purtroppo ho fatto un errorino nel finale. La cosa positiva è che passano gli anni e i piloti, ma siamo sempre noi quelli da battere".



Ora a Mantova, il 12 maggio, ci sarà anche il ritorno di Herlings, è preoccupato?

"Dovrebbe tornare: è una buona notizia per Ktm e per noi. Mi serve qualche pilota che si inserisca tra me e Gajser nella battaglia. I 191 punti conquistati in queste quattro gare mi danno tranquillità".



Recentemente Jeffrey ha detto che lei è il suo favorito per il Mondiale, vi siete sentiti?

"Lo ringrazio delle belle parole, ma non ci siamo sentiti perché non siamo molto amici. Ci rispettiamo in pista, ma fuori non abbiamo contatti".