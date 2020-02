Motocross, "esilio" finito: Cairoli torna in pista

di

La grande attesa sta per finire. Tony Cairoli torna dietro il cancelletto di partenza nella terza prova degli Internazionali d’Italia di motocross, in programma domenica 9 febbraio a Mantova sul circuito Tazio Nuvolari. Tracciato sabbioso, tecnico, che ha visto tanti trionfi del 222. E’ stata la pausa più lunga nella carriera del pilota della Ktm, fermato dall’infortunio alla spalla destra, con rottura del tendine sovra spinato e di quello sottoscapolare, patito il 16 giugno 2019 durante il Gran Premio della Lettonia sulla pista di Kegums.

Dopo l’intervento del 7 luglio e la lunga riabilitazione, Cairoli è potuto risalire in moto solo agli inizi di dicembre, e per rispettare fino in fondo la tabella di marcia del recupero ha deciso insieme al suo team manager Claudio De Carli di saltare le prime due prove degli Internazionali per presentarsi poi in pista a Mantova.

Si attende un grande pubblico di appassionati per la prima sfida con Tim Gajser, il campione del mondo MXGP che nelle prime due uscite a Riola Sardo e Ottobiano ha fatto il vuoto. Appuntamento domenica al Crossodromo Tazio Nuvolari oppure live sul canale Youtube della Offroadproracing.