Motocross, Cairoli parte forte a Mantova: sua gara-1 Il siciliano precede Jonass e Jasikonis, mentre Gajser è solo decimo. Sfortunato Monticelli

12/05/2019 di ALBERTO GASPARRI

Si apre nel migliore dei modi per Antonio Cairoli la domenica del GP di Mantova, quinto round del Mondiale motocross. Sotto una pioggia incessante e fredda, che ha reso il tracciato insidioso per via del fango, il nove volte iridato ha vinto gara-1 della MXGP, precedendo senza troppi problemi le Husqvarna di Jonass e Jasikonis. Solo decimo il suo principale avversario per il titolo, Gajser (Honda), tradito da errori e foga di rimonta..

GARA-1: CAIROLI DOMINA, GAJSER SBAGLIA In queste condizioni la partenza è più decisiva del solito a Antonio Cairoli in gara-1 non la sbaglia. Risponde subito al grande scatto di Max Anstie e dopo essersi preso anche qualche "licenza", compresa una scivolatina, decide di tenere a distanza di sicurezza l'inglese senza più esagerare. Alla fine vince "alla Cairoli", mentre Anstie commette un errore nel finale ed è quarto alle spalle delle due Husqvarna di Pauls Jonass e Arminas Jasikonis. Il successo del siciliano della Ktm vale doppio perché il suo primo inseguitore in classifica, Tim Gajser con la Honda ufficiale, va subito a terra al via e poi, tra sorpassi ed cadute, non riesce a fare meglio della decima piazza (nonostante il giro più veloce), preceduto anche da Desalle, Paulin, Seewer, Coldenhof e Simpson a chiudere la Top 10. Grande delusione, invece, per Ivo Monticelli, a lungo terzo prima di lasciar spegnere la sua moto e non riuscire più ad riavviarla. Qualche punticino di consolazione per Alessandro Lupino, 16°, e Samuele Bernardini, 19°.

MX2: PRADO SI PRENDE IL GP, OLSEN LEADER In MX2 doppietta del pupillo di Cairoli, quello Jorge Prado, che domina sia gara-1, sia gara-2, grazie a due partenze perfette. Solo nella seconda frazione Tom Vialle (alla fine terzo) lo tiene per qualche curva alle sue spalle, ma poi non c'è più nulla da fare. Con questo en plein lo spagnolo della Ktm si porta a soli sette punti dalla vetta della classifica generale, anche grazie ai guai del leader danese Thomas Kjer Olsen (Husqvarna), rimasto coinvolto nel groviglio al primo via (poi è sesto al traguardo) e quindi secondo nella manche finale. Sul podio del GP, insieme a Prado e Olsen, sale anche l'olandese Davy Pootjes (Husqvarna), due volte quarto. Non un weekend fortunato quello di casa per gli italiani. Michele Cervellin (Yamaha) è quello che più recrimina dopo essere stato appiedato dalla moto quando era terzo in gara-1. Nella seconda, invece, una brutta partenza non gli permette di fare meglio di 16°. Bravo Morgan Lesiardo (Ktm), nono nella prima gara e poi subito fuori. Un punto per il sammarinese Andrea Zanotti (Ktm) in gara-2.

