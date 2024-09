Fastcrss by Night: il re di Arasgo Seprio è Soubeyras

MOTOCROSS

Il francese ha vinto la seconda edizione della gara, che ha visto anche Cairoli e la sua Ducati tra gli spettatori

© instagram Il nuovo re dell'edizione 2024 del Fastcross by Night è il francese Cedric Soubeyras, che ha messo in riga gli avversari nella finalissima con una guida efficace e precisa. La grande sorpresa per il pubblico di Arsago Seprio è stata il duello in pista con le moto elettriche Stark Future, alla loro prima apparizione in un evento di questo tipo. Non solo, duelli epici tra MX1, MX2 e 2 tempi di diverse cilindrate tra cui la 500cc marchiata Tomasin Racing, un vero e proprio concerto sinfonico per gli amanti delle moto da cross in ogni loro forma. Sullo storico tracciato del Varesotto, sfondo di battaglie tra campioni che hanno scritto la storia del motocross, si sono dati inoltre battaglia un'élite di baby-promesse del panorama europeo della 85cc, tra cui a spuntarla è stato l'italiano Edoardo Riganti. Un esordio memorabile per questa categoria in uno dei templi del cross "dei grandi".

Dopo le manche, al calare della sera, Fastcross ha dato il meglio per i suoi fan: raffiche di adrenalina con la OMEC Fast Challenge (vinta ancora da Soubeyras), il saluto delle leggende del passato, guidate dal sudafricano Greg Albertyn, la presenza in pista di Antonio Cairoli con la sua nuova Ducati, e manche serratissime fino a buio inoltrato. Il podio della finalissima unificata MX1-MX2 ha visto dietro a Soubeyras (che si era imposto anche nella finale di categoria), altri nomi stranieri noti: Greg Aranda e Arnaud Tonus sul podio e l'americano Josh Hill quinto con l'elettrica alle spalle di Maxime Desprey, segno di un Fastcross sempre più internazionale ed interessante per i piloti oltre confine. Per la cronaca, la gara della MX2 è stata vinta dal talentuoso Valerio Lata.

© Passera-Morello

Fabio Tognella, organizzatore di Fastcross, non ha nascosto la sua soddisfazione. "Mi sento pieno di gioia e orgoglio per aver portato a termine con successo questa seconda edizione. Posso dire che non è stata una passeggiata, il vento del venerdì ha fatto seri danni alla pista e alle strutture, costringendoci a lavorare di notte per il ripristino. La macchina organizzativa però si è dimostrata pazzesca, l’impegno e la dedizione di ogni singola persona dello staff è stata fondamentale. A tutti loro va il mio più sentito ringraziamento", ha detto.

© Passera-Morello

L’edizione 2024 segna la maturità di Fastcross, evento creato negli anni 90 da Giorgio Saporiti, ma che trova oggi una nuova identità grazie alla direzione proprio di Tognella: "L’anno scorso siamo partiti in punta di piedi, per dare il giusto valore alla memoria del vecchio Fastcross, oggi sappiamo che strada vogliamo prendere per Fastcross e lavoreremo per migliorarlo di anno in anno. Di tutto quello che ho visto in pista poi, devo dire che la classe 85cc mi ha davvero impressionato e credo che anche il pubblico non si aspettasse uno show di quel tipo, quei ragazzi danno davvero un gran gas. Ringrazio il pubblico che ha assiepato la pista nonostante il clima "freschino", a tutti gli appassionati e amici do appuntamento al 2025". E se non c'è due senza tre, appuntamento al 2025 per una terza edizione già attesissima.