Cairoli fa debuttare la Ducati da motocross

E' ufficialmente iniziata l'avventura della Ducati nel motocross. La nuova moto è stata portata in pista in Sicilia da Antonio Cairoli e Alessandro Lupino, sotto gli occhi di Paolo Ciabatti, ds del team MotoGP, e Martino Bianchi, messo a capo del progetto fuoristrada con il supporto del team Maddii Racing. Nonostante il massimo riserbo, le prime indicazioni sembrano positive anche a giudicare dalle parole dello stesso nove volte campione del mondo. "Si è conclusa una due giorni in Sicilia fantastica, ci siamo divertiti, siamo stati veramente bene, in Sicilia si sta sempre bene. Il test della moto è andato a buon fine. Non vi posso mostrare delle foto, ma vi assicuro che ne vedremo delle belle", ha detto il nove volte iridato in attesa di debuttare in gara nel campionato italiano 2024. "E' iniziata una nuova eccitante avventura", il messaggio social di Ciabatti.