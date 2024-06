La Ferrari esulta con Bearman: prima vittoria stagionale per l’inglese in F.2

FORMULA 2

Il terzo pilota del Cavallino domina la Sprint Race della serie cadetta al Red Bull Ring

Oliver Bearman si è sbloccato e ha conquistato la prima vittoria della stagione in Formula 2. Il terzo pilota della Ferrari, portacolori di casa Prema, ha dominato la Sprint Race in Austria con una prestazione superlativa. Scattato dalla seconda piazza, il giovane inglese si è portato al comando alla prima curva e non ha più mollato la posizione. Ventotto giri sotto pressione, senza neanche una sbavatura. Il pressing di Josep Maria Martí, costantemente in zona DRS, non ha portato i risultati sperati: seconda piazza per lo spagnolo. A completare il podio l’estone Paul Aron, capoclassifica del campionato cadetto.

© S. Redaelli

Una liberazione per Ollie dopo un avvio di stagione complicato in F2. Un riscatto dopo il disastroso weekend di Barcellona. Una prestazione per guardare al futuro con fiducia. Futuro che dovrebbe essere tra i grandi, in Formula 1. Per lui c’è sempre caldo il sedile della Haas. Formula 1 che, ricordiamo, l’ha giàvisto protagonista in Arabia Saudita quando, chiamato a sostituire Sainz alla guida della Rossa, si era ben comportato con un settimo posto in gara.