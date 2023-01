ICE Challenge, Rachele Somaschini inizia con un terzo posto

A PRAGELATO

"Difficile trovare feeling, poi sono riuscita a spingere"

© Luca Riva Studio Una prestazione notevole chiusa con il terzo posto assoluto ha caratterizzato l'impegno di Rachele Somaschini a Pragelato, round di apertura di ICE Challenge - Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio disputatosi nel weekend appena trascorso in Alta Val Chisone a due passi dal Sestriere.

La driver di Cusano Milanino, testimonial della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, ha portato in gara per il secondo anno consecutivo la potente KIA Rio RX preparata da Gigi Galli, già pilota nel Mondiale Rally ed una delle personalità più popolari dell'ambiente rallystico. Spinta da un motore capace di sprigionare fino a 600 cavalli, questa vettura necessita di una confidenza totale per poter essere portata al limite e Rachele ha dimostrato di avere un'ottima capacità di adattamento.

© Luca Riva Studio

"In un primo momento è stato difficile trovare il feeling. Le manche di gara del Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio sono molto corte e occorre disporre di un pacchetto perfetto in ogni dettaglio - ha commentato Rachele al termine - Grazie al lavoro con il team che ha saputo tradurre le mie sensazioni alla guida, abbiamo trovato un balance molto convincente e questo mi ha permesso di spingere più forte nella seconda e terza manche".

Proprio nella batteria decisiva, l'ultima in programma, Rachele ha segnato il miglior tempo precedendo tutti i rivali in gara. Questo exploit le ha permesso di agganciare il terzo posto assoluto sfiorando il secondo gradino del podio. Si tratta di un risultato importante che permette ora di guardare con fiducia al prossimo appuntamento, in programma sempre a Pragelato il 28-29 gennaio prossimi. In quell'occasione saranno attribuiti punteggi doppi e questo potrebbe permettere qualsiasi scenario.