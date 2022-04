GT World Challenge, Rossi sesto nelle prime prove libere a Imola

Comincia con un sesto posto l'avventura di Valentino Rossi nel campionato endurance a quattro ruote. A Imola, gara di esordio del pesarese nel GT World Callenge Europe, il nove volte iridato del Motomondiale ha chiuso la prima sessione di prove libere, preludio alla 3 Ore di domani, senza correre rischi anche a causa del traffico. Sull'Audi R8 Lms Evo II GT3, ha girato in 1'43", un paio di secondi più lento dei compagni del team Wrt, Frederic Vervisch (suo il miglior crono del terzetto in 1'40"586) e Nico Muller. Davanti a tutti la Mercedes Amg GT di Marciello-Juncadella-Gounon in 1'40"298.