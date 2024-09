Grave lutto nel motociclismo: è morto Ryota Haga, figlio di Noriyuki

© twitter

Ryota Haga, secondogenito di Noriyuki, ex stella del Mondiale Superbike, è morto sul circuito di Autopolis (circuito motoristico situato nei pressi di Kamitsue, villaggio della Prefettura di Oita in Giappone) in seguito a un incidente occorsogli durante la gara della Supersport valida per l’All Japan Road Race Championship. Il pilota gareggiava nella classe Supersport ST600. Il 21enne Haga, che aveva corso anche in Italia, è rimasto fermo al via ed è stato centrato dai piloti che lo seguivano. Inutili i soccorsi.