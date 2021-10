Nasce la Ferrari Mobile eSports Series: si corre anche su mobile grazie a Real Racing 3

VIDEOGIOCHI

Il campionato offre al vincitore la possibilità di entrare a far parte del Ferrari Driver Academy Esports Team

Archiviate le prime due spettacolari gare del campionato ‘Ferrari Esports Series 2021’, l’attenzione degli appassionati delle Rosse di Maranello si sposta su una possibilità in più per vivere il mito Ferrari anche digitalmente. Il mese di ottobre infatti porta con sé la novità di questa stagione sportiva: la ‘Ferrari Mobile Esports Series’. Il campionato è dedicato agli appassionati di mobile gaming, e si correrà sul gioco ‘Real Racing 3’, il gioco di corse pubblicato da Electronic Arts per dispositivi mobili iOS, Android, Nvidia Shield e BlackBerry 10, e successivamente approdato anche su nuove piattaforme quali Apple TV di 4ª e 5ª generazione e Android TV.

L’avvio del torneo è previsto per il 16 ottobre con una Limited Time Competition( LTC) che permetterà’ di provare l’auto ( Ferrari 488 GT3) in anteprima sulla pista di Monza e potenziarla in vista della vera e propria Time Trial Competition( TTC) al via dal 23 ottobreall’ 11 Novembre, sarà quindi decretato il primo vincitore della Ferrari Mobile Esports Seriestramite un live show previsto per il 7 dicembre sul canale Twitch di Ferrari Esports. Spettacolari infine sono i premi previsti per i piloti che conquisteranno il podio. Chi finirà sul gradino più alto infatti potrà partecipare come guest ad una fantastica Ferrari VIP Experience durante una tappa del Ferrari Challenge 2022: sarà così possibile vivere da vicino l’esperienza Ferrari in pista, e ricevere una T-Shirt originale Ferrari autografata da Charles Leclerc.

Il pilota virtuale secondo classificato vincerà a sua volta una speciale BBR Model Ferrari 488 Challenge Evo più lo zainetto ufficiale Ferrari e il bellissimo orologio Ferrari Pilota Evo Limited Edition, mentre chi guadagnerà il terzo gradino del podio riceverà in premio una ricca serie di prodotti ufficiali della Ferrari Store Collection, disponibile sia per uomo che per donna. I canali social ufficiali della Ferrari Driver Academy non solo seguiranno da vicino l’evolversi del nuovo campionato Mobile, ma ospiteranno anche le nuove webseries dedicate al sim racing, come la Blindfold Challenge che è stata di recente pubblicata: i piloti di Scuderia Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz saranno i protagonisti di alcuni episodi delle Esports Web Series che seguono il successo della Ferrari 101.

I primi episodi delle nuove Web Series hanno visto Charles e Carlos cimentarsi in una sfida alquanto particolare: guidare bendati una Ferrari al simulatore, cercando di vincere la gara fidandosi solamente dei consigli forniti dai piloti FDA!