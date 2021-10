Logitech G923 Trueforce: il volante con pedaliera per sentirsi piloti... sul divano di casa

VIDEOGIOCHI

Realismo senza precedenti nel test del sistema di guida eRacing che si ispira ai simulatori professionali

di

ALBERTO GASPARRI

Se i tanti titoli racing in commercio, soprattutto quelli a quattro ruote, hanno raggiunto livelli di realismo tali da far fatica a distinguere il virtuale dal reale, è stato con l'introduzione dei volanti da corsa, che il mondo dei videogiochi automobilistici ha permesso agli appassionati di sentirsi alla guida di bolidi, che nella vita di tutti i giorni possono solo sognare. E grazie al G923 Trueforce di Logitech, disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 e PC, questa sensazione ha raggiunto picchi finora inimmaginabili. Si tratta di un volante con pedaliera creato per l'eRacing portando a un livello superiore i già ottimi G920 e G29.

Merito, soprattutto, dell'innovativa tecnologia chiamata Trueforce. Si tratta di un sistema di ritorno di forza ad alta definizione, che, tramite un firmware avanzato, monitora tutta la corrente che passa attraverso il volante, regolando continuamente la tensione in modo che corrisponda ai requisiti del gioco. Così, il G923 punta a offrire una precisione millimetrica e un realismo senza precedenti. Tra le altre caratteristiche, spicca la doppia frizione programmabile (nei giochi supportati) per una partenza più pulita e rapida, la manopola di selezione a 24 posizioni, un pedale del freno dotato di molla progressiva per una maggiore sensibilità alla pressione e un contagiri a Led integrato. La versione per PC, poi, prevede il software gaming G Hub, che vi consentirà di regolare la sensibilità del volante, i livelli di ritorno di forza e personalizzare i pulsanti.

Dal punto di vista puramente realizzativo, il G923 spicca per qualità: dal metallo spazzolato, alla pelle con impunture racing, passando per i pedali lucidi, il poggiapiedi antiscivolo, l'alluminio anodizzato per i raggi, tutto riporta ai veri volanti da corsa. Con in più l'integrazione dei comandi completi per Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 o PS4. Noi abbiamo avuto modo di testare il modello pere ci siamo trovati per le mani un prodotto di altissimo livello. Il volante è assolutamente solido e robusto, come confermano anche i poco più di 2 kg di peso (3 kg per la pedaliera), senza cavi. Esteticamente non spicca per vivacità, ma la fusione di nero e grigio (con qualche tocco di colore) gli dà comunque un aspetto molto racing.Di sicuro la comodità è assicurata dall'utilizzo di una morbida pelle per l'impugnatura. Ai lati si trovano i due paddle in alluminio per le cambiate sequenziali, mentre sotto il motore ci sono i due "morsetti", che permettono di ancorarlo con sicurezza a qualsiasi tavolo o scrivania. La pedaliera, invece, presenta un grip antiscivolo abbastanza funzionale, ma non impeccabile nelle fasi più concitate di guida. Tre i cavi previsti: uno per l'alimentazione, uno per il collegamento della pedaliera e uno per quello alla console/PC. Non serve software per utilizzarlo.All'atto pratico della prova, non possiamo nascondere la nostra grande soddisfazione. Soprattutto per quanto riguarda il sistema Trueforce. Il volante riesce a riconoscere e trasmettere in tempo reale le differenti condizioni di asfalto e sterrato, ma anche quelle determinate dal meteo, e applica diverse resistenze. La sensazione è davvero fantastica, quasi paragonabile ai sistemi professionali. Peccato solo che, al momento, non siano moltissimi i titoli compatibili. Noi abbiamo avuto modo di provarlo cone ne siamo rimasti entusiasti.Si "sentono" chiaramente le diverse condizioni di aderenza su asfalto, derapare sulla terra diventa quasi una necessità fisica e non si vede l'ora di arrivare alla prossima "staccata" a gomme fumanti. Perché anche il pedale del freno, forse il più importante dei tre presenti, offre una buona resistenza, che lo rende molto sensibile alle diverse pressioni. Insomma, se non avete la possibilità di sedervi all'interno di un vero e proprio simulatore di auto da corsa, questo G923 Trueforce è quanto di più vicino ci sia. Di meglio, poi, c'è solo la realtà.