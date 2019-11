Fia Motorsports Games: medaglia d'oro per Lamborghini e Giappone

Fia Motorsports Games

Medaglia d'oro e d'argento per Lamborghini nella GT Cup alla prima edizione dei Fia Motorsports Games. Strano dire medaglia per una gara automobilistica, ma a Vallelunga sono andate in scena le "Olimpiadi dei motori" volute da Todt. Festa per Giappone e Polonia insieme alla casa di Sant'Agata Bolognese. Sotto una pioggia battente per tutto il weekend l'equipaggio del Sol Levante composto Hiroshi Hamaguchi e Ukyo Sasahara al volante della Huracán GT3 EVO n. 519 ha dominato la concorrenza dei polacchi Andrzej Lewandowski e Artur Janosz. Bronzo per gli australiani

Giorgio Sanna, Head of Motorsport Automobili Lamborghini, ha esultato per la doppietta: “Siamo molto orgogliosi di aver concluso la stagione con una vittoria così prestigiosa, per di più su un circuito a noi molto caro, dove per ben due volte in sette anni abbiamo corso le Lamborghini World Finals. Questo evento rappresenta alla perfezione il GT customer racing e voglio ringraziare per questo successo sia la Federazione giapponese, sia il team FFF Racing, sia i piloti, che hanno veramente dato il massimo”.

Andrea Caldarelli, Team Principal FFF Racing, ha dichiarato: “È stato un weekend fantastico e siamo tutti emozionati per questo risultato, soprattutto considerando che per Ukyo si è trattata della prima esperienza al volante di una vettura GT3. E nonostante per mancanza di tempo sia riuscito a fare pochissimi giri prima delle gare, ha fatto veramente un lavoro incredibile, al pari di Hiroshi e di tutto il team. Chiudere la stagione con un’altra vittoria, per giunta così importante, ci riempie d’orgoglio. Grazie, infine, alla Federazione giapponese che ci ha consentito di portare in pista i loro colori”.