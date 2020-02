F2, rientro a sorpresa per Ghiotto: correrà con Hitech GP

FORMULA 2

Luca Ghiotto torna a sorpresa in Formula 2, dove correrà il campionato 2020 con il neonato team Hitech GP. Il pilota veneto, classe '95, correrà al fianco di Nikita Mazepin e farà il suo esordio sulla nuova monoposto nei test in Bahrein dell'1, 2 e 3 marzo, per poi debuttare ufficialmente in Gara 1, sempre a Sakhir, il 17. Ghiotto era reduce dalla sua miglior stagione in F2, chiusa al 3° posto (con 4 vittorie) alle spalle di De Vries e Latifi, ma aveva da poco firmato un accordo con il team R-Motorsport Aston Martin per correre nelle GT Series.

Calendario alla mano, ci sono ben 5 weekend in cui gli impegni coincidono e, come annunciato da lui stesso su Instragram, Ghiotto non rinuncerà al campionato GT. Pertanto è verosimile un impiego part-time in F2, mirato forse più a far acquisire esperienza al nuovo team che a competere per il titolo. Quel che è certo è che anche nel 2020 ci sarà un italiano nella categoria propedeutica alla Formula 1: "Sono pronto per questa nuova sfida e non vedo l'ora di rimettermi dietro al volante - ha detto Ghiotto - Devo ringraziare Hitech per questa opportunità, voglio fare una grande stagione con loro".