Paura a Silverstone: Hauger vola sopra Nissany

Paura a SIlverstone, a poche ore dal via del GP di Formula 1. Durante il primo giro della Feature Race di F2, Dennis Hauger è letteralmente volato sopra Roy Nissany, un po' come successo tra Vertappen e Hamilton a Monza lo scorso anno. Uno scontro davvero pericoloso, che poteva finire in tragedia se non ci fosse stato l'Halo, che ha protetto la testa di Nissany dalla monoposto di Hauger, decollata sopra un dissuasore a bordo pista.