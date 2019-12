F1H2O: Andersson "vede" il Mondiale, è pole a Sharjah

Jonas Andersson sogna il colpo grosso a Sharjah: in qualifica lo svedese è stato il più veloce e si è preso la pole position con il tempo di 45"26. Il pilota del Team Sweden per laurearsi campione del mondo di F1H2O deve recuperare 5 punti a Shaun Torrente, detentore del titolo, che partirà in quinta posizione. Sabato sarà battaglia. Seconda posizione per il francese Philippe Chiappe davanti a Erik Stark del team Victory. Dodicesimo e sfortunato l'italiano Alex Carella che in Q2 ha avuto problemi tecnici alla sua imbarcazione preceduto dall'altro azzurro Alex Cantando. Chiude il terzetto degli italiani David Del Pin tredicesimo.