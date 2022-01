Dakar: successo e nuova leadership per Sunderland, Ekström s’impone tra le auto

OTTAVA TAPPA

Il britannico scavalca in generale Van Beveren nelle moto. Doppietta Audi, Loeb arriva terzo e accorcia ancora su Al-Attiyah

Sam Sunderland si riprende la leadership tra le moto in questa edizione della Dakar. Il britannico di Gas Gas ottiene il miglior tempo al termine dei 395 chilometri cronometrati da Al Dawadimi a Wadi Ad Dawasir (ottava tappa); male Danilo Petrucci, in ritardo di quasi 24 minuti. Per quanto riguarda le auto, è Mattias Ekström a trionfare sull’altra Audi di Stéphane Peterhansel. Sébastien Loeb riduce il gap sul leader Nasser Al-Attiyah a 37’58’’.

MOTO

A Wadi Ad Dawasir cambia ancora la classifica generale della Dakar 2022 per quanto riguarda le moto al termine dell’ottava tappa. Sam Sunderland mette tutti in riga chiudendo con 2’53’’ di vantaggio sul cileno Pablo Quintanilla (Honda) e 4’11’’ sull’austriaco Matthias Walkner (KTM). Il centauro di Gas Gas è nuovo leader della graduatoria con 3 minuti e 45 sullo stesso Walkner e 4’43’’ sul francese Adrien Van Beveren, che scivola al terzo posto. Con Quintanilla quarto al momento con 5’30’’, tutto può ancora succedere da qui a Jeddah, con ben quattro pretendenti per il titolo finale. Giornata quindi difficile per Van Beveren (Yamaha), padrone della corsa alla vigilia dell’itinerario odierno. Quest’ultimo aveva dato del filo da torcere al nativo di Poole, che però si conferma il migliore anche al 280° chilometro con 2’9’’ di vantaggio; dopo di che Quintanilla riesce a recupera nel finale fino a raggiungere l’alfiere di KTM che era restato a due minuti dalla testa della corsa. Danilo Petrucci giunge solamente 25°, a 23’54’’ dal vincitore.

AUTO

Al termine della frazione che va da Al Dawadimi a Wadi Ad Dawasir arriva una storica doppietta di Audi. Mattias Ekström ottiene la sua prima vittoria di tappa alla Dakar, culminando un’ottima edizione da parte sua. Alle spalle del pilota svedese, ambassador Audi, ecco Stéphane Peterhansel (+0’49’’); dopo di che Sébastien Loeb (Prodrive) s’intermezza con l’altra auto tedesca di Carlos Sainz, con il francese che si porta a -37 minuti dal qatariano Nasser Al-Attiyah (Toyota), in pieno controllo della situazione quest’oggi. Loeb cambia passo dopo i primi 100 km fino a portarsi in vetta 170° chilometro con 36 secondi di vantaggio su Peterhansel ed 1’10’’ su Ekström. Tuttavia Peterhansel non molla il connazionale e sferra un deciso attacco al 239° chilometro. Per il podio s’inserisce anche Sainz, terzo con 1 minuto e 34. Il francese, l’iberico e l’alsaziano se la dovranno vedere però con Ekström, primo quasi a sorpresa al penultimo intertempo. Il due volte campione del DTM respinge ogni attacco di Peterhansel, il quale si deve quindi arrendere per meno di un minuto.