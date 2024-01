Dakar: lo spagnolo Falcon ricoverato in terapia intensiva dopo il brutto incidente

© instagram

La frattura della vertebra cervicale C2 è la lesione più grave riportata dal motociclista spagnolo Carles Falcon, caduto domenica quando mancavano pochi chilometri al traguardo della seconda tappa della Dakar-2024, tra Al-Henakiyah e Al-Duwadimi. All'arrivo dei soccorsi Falcon era in arresto cardiorespiratorio, ha raccontato il direttore della Dakar David Castera al quotidiano iberico 'Marca'. Falcon, 45 anni, alla sua seconda partecipazione al rally raid, è stato rianimato sul circuito e trasportato in elicottero all'ospedale di Al-Duwadimi, per essere poi trasferito nella terapia intensiva dell'ospedale di Riad. Le sue condizioni restano gravi, ma al momento stabili.