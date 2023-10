Cairoli-KTM al capolinea dopo quattordici anni, accordo con Ducati in vista?

© © KTM Images/Ray Archer

Dall'arancione KTM al rosso Ducati? Le strade (anzi i tracciati offroad) di Tony Cairoli e della Casa austriaca si separano dopo dodici anni ma la leggenda vivente del motocross mondiale non rimarrà di certo a piedi. Rumours sempre più insistenti e circostanziati suggeriscono infatti un legame prossimo ad essere svelato nei dettagli tra il campione di Patti e la Ducati che si appresta a lanciare la propria avventura nel fuoristrada. Intanto c'è la fine di un lungo e fruttuoso rapporto tra Cairoli (prima da pilota, poi da team maneger) con la Casa di Mattighofen. Ecco il comunicato: Una lunga e proficua collaborazione giunge al termine quest'anno: KTM e Tony Cairoli si separeranno per perseguire nuovi obiettivi professionali per il 2024. Il siciliano è entrato a far parte del Red Bull KTM Factory Racing alla fine del 2009 e ha avuto un impatto immediato nella sua prima stagione nel 2010, vincendo il titolo MX1 (ora 'MXGP') con la KTM 350 SX-F e poi aggiungendo altre quattro corone consecutivamente. Ha poi vinto il campionato 2017 con la KTM 450 SX-F ed è stato un popolare ambasciatore della squadra, dell'azienda e dello sport per dodici anni e fino al suo ritiro dal Gran Premio alla fine del 2021. Tony è passato al ruolo di Team Manager per il Red Bull KTM Factory Racing per il 2023 e ora ha deciso di portare la sua carriera post-corse in una direzione diversa.