Brembo alla 24 Ore di Le Mans: l'importanza dei freni nella gara più famosa al mondo

Il circuito della 24 Ore di Le Mans

Nella gara prevista il 14 e 15 giugno 2025, Brembo sarà presente per il 37º anno consecutivo come fornitore per la maggior parte dei veicoli in griglia. La storica gara si svolge dal 1923 sul circuito semi-permanente della Sarthe, caratterizzato da punti di frenata impegnativi, in particolare vicino alle due chicane che dividono il lungo rettilineo di Mulsanne. Questo tratto del circuito, noto anche come Hunaudières, è famoso per la sua lunghezza e le alte velocità raggiunte dai prototipi, rendendo la qualità e la durabilità dei sistemi frenanti un elemento cruciale per la sicurezza e le prestazioni dei veicoli. Altre sezioni iconiche del circuito includono le curve Tertre Rouge, Indianapolis e Arnage, ciascuna delle quali pone sfide uniche per i piloti e per i sistemi frenanti delle auto. La priorità dei tecnici Brembo è stata trovare il perfetto equilibrio tra la leggerezza dei sistemi frenanti, la massimizzazione della rigidità e la garanzia di affidabilità. Grazie agli sviluppi di Brembo sui materiali d'attrito, non è necessario sostituire dischi e pastiglie durante la gara, poiché l'usura è estremamente ridotta. Questo consente prestazioni costanti e ripetibili dall'inizio alla fine della gara.