Aquabike, Armillas vince il ricorso: è il nuovo campione del mondo in Ski Division GP1

Aquabike

Kevin Reiterer perde la corona

A due mesi esatti di distanza dall’ultima gara del UIM AB Aquabike World Championship che si è svolta in Kuwait il campione in carica Kevin Reiterer “ha perso la sua corona” ed il titolo in Ski Division GP1 è stato assegnato allo spagnolo Nacho Armillas. Così ha deciso una sentenza del “UIM International Court of Appeal” (il più alto Organo di Giustizia all’interno della Federazione Motonautica Internazionale) che ha accolto il ricorso presentato dal campione spagnolo al termine del Grand Prix of Kuwait. È questa la conclusione di una vicenda fatta di proteste e contro proteste, ricorsi e contro ricorsi che hanno visto coinvolti due grandi Campioni di Aquabike.

Oggetto del contendere era la seconda gara (Moto 2) di Ski Division GP1 del Gran Premio quando il pilota austriaco di Victory Team Kevin Reiterer classificatosi in seconda posizione, viene penalizzato e retrocesso all’ottavo posto per partenza anticipata.

Reiterer aveva presentato immediatamente una protesta formale al Protest Judge della gara facendo presente di aver segnalato un problema tecnico alla sua moto che giustificava la partenza anticipata. Il Protest Judge accoglieva la protesta del pilota austriaco restituendogli così la sua posizione in classifica: un secondo posto prezioso il cui punteggio gli avrebbe consentito in questo modo di diventare Campione del mondo.

Ma la decisione del giudice non è piaciuta al pilota Spagnolo e al suo team che non ritenendola equa si appellavano alla Federazione Internazionale richiedendo una riesamina del caso. Dopo attenti esami e verifiche e fatte le debite valutazioni la Corte all’unanimità ha ritenuto fondate le motivazioni di Armillas cancellando la precedente decisione del Protest Judge e reintegrando la penalità che era stata inflitta dalla direzione di gara.

La conseguenza di questa sentenza è un aggiornamento dei risultati di gara, che vengono riportati a quelli in cui Reiterer penalizzato veniva retrocesso all’ottavo posto non ottenendo così i 22 punti che gli avrebbero permesso di superare Armillas e ottenere il titolo. Nacho Armillas, 29 anni di Girona e grande amico di Reiterer, conquista così il suo primo titolo di Campione del Mondo di Aquabike in Ski Division GP1: un risultato che ha atteso fiducioso in questi due mesi, senza smettere di crederci e sperare con l’immancabile supporto dei suoi fans e della Federazione Spagnola.