Antonello Coletta: "Nonostante la mascheratura, credo sia innegabilmente riconoscibile come una Ferrari"

È la Ferrari che riporterà il Cavallino Rampante a correre nella 24 Ore di Le Mans il prossimo anno, in occasione dell'edizione del centenario della grabde classica di durata francese. Gara mitica e immagine... mimetica. Il primo scatto del prototipo diffuso da Maranello non... scende nei dettagli e non permette di farsi molto più di un'idea generale della vettura, il cui programma di sviluppo in vista della gara del 2023 verrà condotto dai piloti ufficiali di Ferrari Competizioni GT, in attesa di conoscere i nomi di quelli che la porteranno in pista sabato 10 e domenica 11 giugno 2023.

© Ferrari Ufficio Stampa