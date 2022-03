Anche Pedrosa passa alle quattro ruote: correrà con Lamborghini

Così come Valentino Rossi, anche Dani Pedrosa farà il suo debutto nel mondo delle quattro ruote il weekend del 3 aprile a Imola. Il numero 46 inizierà la sua avventura con Audi nel GT World Challenge, mentre lo spagnolo ex Honda correrà con Lamborghini nel Super Trofeo Europa 2022. L'ex pilota MotoGP si è legato al team FFF Racing e dividerà la Huracan EVO2 con lo svizzero Antonin Borga. Pedrosa ha già provato la vettura a Barcellona e scenderà in pista a Imola il 29 marzo per i test in vista delle prime gare.

ufficio-stampa