Crash Team Racing Nitro-Fueled: per un'estate a tutto gas

26/06/2019 di ALBERTO GASPARRI

Vent'anni dopo il suo debutto, Crash Team Racing torna con un nuovo, entusiasmante, capitolo denominato Nitro-Fueled. Non si tratta solo di una versione attualizzata e rimasterizzata, ma di qualcosa di assolutamente nuovo. Sviluppato da Beenox e pubblicato da Activision per PS4, Xbox One e Nintendo Switch, Crash Team Racing Nitro-Fueled manda in pista i personaggi, i kart, le piste e le arene del gioco originale, aggiungendo i tracciati e i mezzi ridisegnati di Crash Nitro Kart. A completare il pacchetto, il 3 luglio verrà lanciato Crash Team Racing Nitro-Fueled Grand Prix, comprendente contenuti stagionali scaricabili gratuitamente, incluso un nuovo tracciato tematico ogni stagione, oltre a personaggi a tema, kart e altri oggetti di personalizzazione che i giocatori possono guadagnare quando sono connessi online. Il tutto vestendo i panni, pardon, la tuta da pilota, di una grande varietà di personaggi della serie Crash Bandicoot, tra cui lo stesso Crash, Coco, Dr. Neo Cortex e altri contro l'egomaniacale Nitros Oxide.

Ma, come detto, non mancano tante novità assolute per quanto riguarda il gameplay. A partire dalla personalizzazione. Per la prima volta, infatti, si ha a disposizione una varietà quasi infinita di opzioni per mixare e abbinare kart, ruote, verniciature, adesivi e persino aggiungere decalcomanie. E questo vale anche per i personaggi, visto che si possono utilizzare alcune skin della serie “N. Sane”. Un'altra new entry sono le animazioni sul podio, che rendono ancora più divertente celebrare le vittorie. Si possono guadagnare gli oggetti di personalizzazione giocando nella Modalità Avventura, mentre altri oggetti aggiuntivi possono essere raccolti utilizzando le Wumpa Coin quando si è connessi a Internet per poi essere spesi nell'area Pit Stop. Previste anche le statistiche dei personaggi, che includeranno classi Principiante, Intermedio e Avanzato. Senza dimenticare il debutto nel gameplay competitivo online. Ma partiamo dalle diverse le modalità di gioco. A partire da quella classica, che ricalca in tutto e per tutto il Crash Team Racing originale. A questa è stata aggiunta la versione Nitro-Fueled (da cui prende il nome il gioco), che prevede tre livelli di difficoltà e la personalizzazione dei protagonisti, umani e meccanici. Quanto alla Avventura, si dovranno raccogliere e collezionare trofei battendo gli avversari. A queste si aggiungono le gare singole, le coppe, le prove a tempo e la modalità Battaglia, che offre numerose sfide in cui l'obiettivo non sarà tagliare il traguardo per primi, ma affrontare eventi come il Deathmatch o il Ruba la bandiera. C'era grande curiosità per la personalizzazione, che si è rivelata un notevole plus di questo Crash Team Racing Nitro-Fueled. Il parco gadget è sconfinato e chiunque ha la possibilità di dare sfogo alla fantasia. Creare i propri piloti e le proprie vetture (presenti anche alcuni modelli prelevati da Crash Tag Team Racing) aggiunge un notevole gusto al gioco, soprattutto se condiviso con amici-avversari.

E qui entriamo nel campo del multiplayer, presente sia in locale, sia online. In offline ci si può sfidare fino a quattro giocatori in split screen, mentre in rete il numero dei partecipanti può raddoppiare. Per quanto riguarda la nostra prova, abbiamo avuto modo di testare CTR Nitro-Fueled su Switch e l'esame è stato superato a pieni voti. Tutto scorre velocemente e senza incertezze, nonostante il livello grafico sia inevitabilmente leggermente inferiore alla concorrenza più potente. E' stato tagliato qualche particolare, che però non inficia il valore complessivo di questa versione per l'ibrida giapponese. Difetti? Uno solo: i lunghi tempi di caricamento, che un po' fanno perdere il ritmo della sfida. Per il resto, tutto le ambientazioni classiche sono state modernizzate e dotate di maggiori dettagli, che meritano di essere scoperti di volta in volta, distraendosi magari dalla pure guida a tutto gas. Insomma, non solo un remake di un gioco di successo, ma davvero un titolo da scoprire e amare anche per chi non si è perso nessuno dei precedenti capitoli della saga. Come i suoi contendenti Mario Kart 8 Deluxe e Team Sonic Racing, anche questo Crash Team Racing Nitro-Fueled regala tutto il divertimento dei giochi di guida arcade, ma con l'aggiunta di tante nuove modalità che vi faranno dimenticare dell'estate anche se, magari grazie alla console di Nintendo, vi ritroverete a giocarlo sotto l'ombrellone.

