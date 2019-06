Altra tragedia al Tourist Trophy: muore a 27 anni Daley Mathison

03/06/2019

Il mondo dei motori è in lutto per la scomparsa di Daley Mathison. Il 27enne motociclista britannico ha perso la vita in seguito ad un incidente in prossimità di Snugborough registratosi nel corso della TT Superbike Race, la prima gara che ha inaugurato l'edizione 2019 del Tourist Trophy all'Isola di Man. A dare l'annuncio di questa tragica scomparsa è stata la moglie Natalie sui social.