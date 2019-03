Alonso, altro trionfo: vince la 1000 Miglia di Sebring

16/03/2019

Altro successo in America per Fernando Alonso. Dopo la vittoria della 24 Ore di Daytona, lo spagnolo ha conquistato anche la 1000 Miglia di Sebring valida per il Mondiale Wec. Al volante della Toyota TS050 Hybrid numero 8, con Buemi e Nakajima, non ha avuto rivali dominando dall'inizio alla fine la gara conclusasi in regime di safety car sotto una pioggi battente. Scattato dalla pole conquistata con il record del circuito, la vittoria, che ha incrementato il vantaggio in testa alla classifica Mondiale, non è mai stata in discussione.



Doppietta Toyota con l'equipaggio numero 7 formato da Lopez, Conway e Kobayashi. Terzo gradino del podio per la prima delle LMP1 private, la BR1-AER n.11 preparata dalla SMP Racing di Mikhail Aleshin, Brendon Hartley e Vitaly Petrov.