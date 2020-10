Alla scoperta della Golf GTI TCR con Gabbiani

LA PROVA IN PISTA

di

SIMONE REDAELLI

Appuntamento al Cremona Circuit per testare la Golf GTI impegnata nel campionato TCR. Coach d'eccezione Gian Maria Gabbiani, pilota e responsabile della scuola Guida Sicura con Bosch Italia. Già la livrea colpisce: blu opaca con dettagli arancio fluo, colori che la rendono molto aggressiva e racing. La macchina, preparata da Elite Motorsport, è pronta per essere guidata. Trecentocinquanta, 350, i cavalli che la trasformano da stradale a una vera macchina da corsa con un rapporto peso-potenza importante visto che pesa meno di 1300 kg. I dettagli fanno la differenza come l'aerodinamica evoluta e l'alettone posteriore veramente importante. GolF GTI TCR, la prova in pista





























L'abitacolo è minimal come tutte le macchine da corsa, via qualsiasi cosa di superfluo per renderla più leggerla. La sensazione all'interno è quella di essere un pilota vero e non resta che accenderla. Il rombo scatena subito un emozione, prima dentro e via lungo la pitlane. In pista seguiamo i consigli di Gabbiani dati in precedenza: prendiamo confidenza con il mezzo, ma subito impressiona la guidabilità. Ottima in inserimento di curva e percorrenza micidiale: eccola qui la differenza da una stradale. In fondo al rettilineo si superano i 200km/h, si stacca ai 100 metri e poi buttarla dentro è veramente facile. Una macchina veramente divertente e per tutti, anche se per farla andare veloce serve esperienza. E Gian Maria Gabbiani ne ha da vendere...