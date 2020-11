ACI Rally Monza, Rachele Somaschini sfida i big del Mondiale

ACI RALLY MONZA

Ci sarà anche Rachele Somaschini al via dell’ACI Rally Monza 2020, ultimo e decisivo appuntamento stagionale del WRC. A meno di due settimane dalla buona prestazione sugli sterrati del Tuscan Rewind, la giovane lombarda tornerà al volante della Citroen C3 R5, gestita da Sportec Engineering, in quella che può essere definita come la sua gara di casa, l’ACI Rally Monza, uno dei rally ai quali è più affezionata e in cui vanta il maggior numero di presenze. Quella di quest’anno sarà infatti la quarta partecipazione di Rachele all’evento brianzolo, diventato ormai da qualche anno gara di chiusura per la stagione della portacolori dell’RS Team SSD.

“Sono veramente entusiasta di poter competere, in questa stagione complicata, nell'ACI Rally Monza in versione mondiale – ha dichiarato Rachele –. Per me è da sempre un evento a cui partecipo con grande emozione. Ho iniziato ad appassionarmi ai motori da bambina, seguendo mio padre che correva all’Autodromo di Monza, fino a partecipare, insieme a lui, alla mia prima gara in assoluto. Non potrei mai mancare ad un appuntamento così speciale, figuriamoci nell’anno in cui è stato addirittura inserito nel calendario del WRC come gara conclusiva".

In pista per gareggiare, ma anche per un progetto benefico: "L’obiettivo sarà quello di accrescere la nostra esperienza della C3 R5, che ho guidato per la prima volta al Tuscan Rewind e chiudere al meglio la stagione. Ringrazio tutti gli sponsor che mi supportano e che mi permetteranno di partecipare a questa grande manifestazione. Questa edizione è segnata da un evento doloroso ma anche da una spinta in più: pochi giorni fa è mancato Nicola Imperio, mio carissimo amico e sostenitore, figura esperta, molto nota e amata nel mondo dei rally. Nicola, dopo avermi conosciuta ad un evento, ha sposato in toto il mio progetto #CorrerePerUnRespiro destinato alla sensibilizzazione e raccolta fondi per ricerca sulla fibrosi cistica, da cui sono affetta dalla nascita, e ha speso senza riserve tempo ed energie per promuovere questa causa. La sua famiglia, a cui sono molto vicina e a cui esprimo la mia più profonda gratitudine, ha deciso di onorare la sua memoria promuovendo in questo mese una raccolta fondi da destinare appunto alla Fondazione per la Ricerca Fibrosi Cistica. La raccolta avviene attraverso una donazione Facebook sulla pagina della Fondazione o con bonifico bancario. Nicola avrebbe voluto seguirmi a Monza, per consigliarmi e sostenermi come ha sempre fatto ma, anziché piangere la sua assenza, so che vorrebbe vedermi impegnata a dare il massimo, in gara come nella lotta della mia vita. Ed è quello che intendo fare".

