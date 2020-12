Aci Rally Monza: Evans tradito dalla neve, Ogier ha il Mondiale in tasca

ACI RALLY MONZA

di

SIMONE REDAELLI

Elfyn Evans ha buttato via il Mondiale sulla Gerosa nel corso della SS11 dell'Aci Rally Monza. L'inglese della Toyota è stato tradito dalla neve ed è finito fuori strada: ora Sebastien Ogier ha la strada spianata per conquistare il settimo titolo iridato. Il francese, anche lui guida della Yaris, è a un passo dal trionfo visto che è in testa alla generale del rally con 17 secondi e 8 di vantaggio su Sordo (Hyundai) quando mancano tre prove alla fine. Senza errori domenica mattina sarà festa per Ogier. Aci Rally Monza, brividi sulla neve

















































Condizioni proibitive per i piloti sulle tre prove nella bergamasca ripetute due volte: pioggia, neve e ghiaccio che hanno messo ko diversi equipaggi nel corso della giornata. Difficoltà estrema nel scegliere gli pneumatici e il leader del Mondiale ha fatto un errore che gli costerà molto caro: per lui solo l'opportunità di conquistare i cinque punti della power stage. Tutto sarà in utile se Ogier conquisterà la vittoria del rally: al francese basterà non correre rischi e amministrare il grande vantaggio sui rivali per tornare il numero 1 del mondo. Terzo posto provvisorio per Tanak, utile per Hyundai per far festa tra i costruttori.