24 Ore di Le Mans virtuale: Alonso resta senza benzina, un bug "ribalta" Leclerc

Un'organizzazione super, ma qualche bug di troppo per la prima edizione della 24 Ore di Le Mans virtuale. Spettacolo in pista con tanti sorpassi e grandi protagonisti come Verstappen, Norris, Giovinazzi, Leclerc e Alonso. La spagnolo è finito subito nell'occhio del ciclone: prima un incidente con una Porsche, poi è stato costretto al "ritiro" per mancanza di benzina nella sua LMP2 causa "malinteso" ai box. Una bandiera rossa dopo 5 ore per problemi al server l'ha riammesso in gara, con notevole ritardo sugli avversari, e nella notte il suo team ha avuto ancora un incidente con la Ferrari di Leclerc-Giovinazzi.