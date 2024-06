24 Ore di Le Mans, Elkann e il trionfo Ferrari: “Squadra unita e determinata”

© Getty Images

È ancora storia a Le Mans per la Ferrari. John Elkann, questa volta, ha seguito da casa il trionfo degli uomini in rosso alla 24 Ore. Un bis inseguito e conquistato con una gara incredibile. Sul gradino più alto del podio la 499P numero 50 di Fuoco, Nielsen e Molina, mentre per la 51 è arrivato un ottimo terzo posto. Battuta Toyota, annichilita Porsche. Così il presidente del Cavallino Rampante ha subito applaudito il grande lavoro degli uomini di Maranello: "Il nostro primo e terzo posto a Le Mans sono la testimonianza di come il lavoro di squadra possa rendere possibili traguardi straordinari. Per questo desidero ringraziare tutti - i nostri piloti, ingegneri e meccanici – che, durante queste durissime 24 ore, hanno dato prova di coraggio e di grande tenacia”.