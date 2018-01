Alle 23 chiude il calciomercato: 4-4-2 L'originale in streaming e su TgCom24

31 gennaio 2018

Ci siamo, alle 23 chiude la sessione invernale del calciomercato. Sarà una corsa contro il tempo per chiudere le ultime trattative ancora in piedi. E di colpi ne potrebbero arrivare parecchi. Per seguire questa pazza e frenetica giornata potrete come sempre affidarvi al nostro sito, dove troverete aggiornamenti costanti nella sezione " Mercato ora per ora ", oltre ad articoli ad hoc per ogni squadra. Nel Tabellone di mercato , invece, avrete tutte le ufficialità con gli affari conclusi.



Ma oltre al sito, non vi lasciamo soli nemmeno con i collegamenti video in diretta dall'Hotel Melià, sede del calciomercato. SportMediaset.it sarà presente con un inviato, Pepe Ferrario, e con collegamenti costanti. Come da tradizione, scende in campo la squadra di 4-4-2 L'originale. Ogni ora ci saranno collegamenti in streaming con il Melià, visibili sul nostro sito e sull'App di SportMediaset. Ma quest'anno l'appuntamento raddoppia: alle 16.30 una puntata speciale di 25 minuti in diretta su TgCom24 condotta da Laura Fanara, canale 51 del digitale terrestre. Approfondimenti, interviste e le ultime sulle trattative di giornata. Su TgCom24 ci saranno altre due finestre giornaliere per gli aggiornamenti dell'ultimo minuto, attorno alle 18.40 e poi alle 23.15.



Alle 22.55 si potranno seguire in diretta streaming sul nostro sito e sulla nostra App gli ultimi minuti della sessione invernale.