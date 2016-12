Il mercato ora per ora Tutte le news, i rumors: trattative continue

22/12/2016

Tempo reale

22/12 Le news di giornata

12:46 IL PSG TENTA WENGER Dopo vent'anni alla guida dell'Arsenal Arsene Wenger potrebbe lasciare Londra. Secondo quanto riporta il 'The Sun' infatti il Paris Saint-Germain, scontento dell'operato di Unai Emery, sarebbe pronto a offrire un ingaggio da 10 milioni di sterline, circa 12 milioni di euro, per convincere l'allenatore francese ad accasarsi a Parigi. Negli ultimi cinque anni Wenger ha già respinto per due volte le avances del club parigino, ma questa volta la sua avventura con i Gunners potrebbe esser giunta davvero al capolinea.

12:44 PESCARA, AQUILANI VIA "Nelle convocazioni - si legge su Pescaracalcio.com - non passa inosservato il tassello mancante Alberto Aquilani. Il ragazzo, che pur si è allenato regolarmente e senza alcun problema con il resto del gruppo durante questi giorni, nella mattinata è stato a colloquio con il presidente Daniele Sebastiani e il Ds Luca Leone. I dirigenti biancazzurri, dopo aver ascoltato la volontà del ragazzo, del suo procuratore e avallati dalla guida tecnica biancazzurra, sono giunti di comune accordo alla conclusione per la non partenza verso Palermo con la conseguente valutazione di una eventuale separazione nella prossima sessione di mercato".

12:33 MILAN, LUIZ ADRIANO A UN PASSO DALLO SPARTAK MOSCA

Luiz Adriano è sempre più vicino al trasferimento allo Spartak Mosca. L'attaccante brasiliano, stando a calciomercato.com, avebbe ormai trovato l'accordo con il club russo: si parla di un contratto della durata di tre anni e mezzo con ingaggio di 4 milioni di euro a stagione. L'intesa con il Milan (con indennizzo per la società) ci sarebbe già e mancherebbe solamente la risposta del giocatore, attesa per il 26 dicembre.



12:20 INTER, TORNA L'IDEA LUIZ GUSTAVO

Un vecchio obiettivo dell'Inter, Luiz Gustavo, potrebbe essere il prossimo acquisto proprio dei nerazzurri. Il giocatore era stato cercato già da Mazzarri e Mancini e ora, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere la volta buona per portarlo a Milano dal Wolfsburg.



11:45 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: DIETER HECKING NUOVO ALLENATORE

Il nuovo tecnico del Borussia Mönchengladbach è Dieter Hecking: lo ha annunciato il club su Twitter, che scrive anche che il cinquantaduenne allenatore ha firmato un contratto con scadenza nel giugno del 2019.



11:33 REAL MADRID, OBIETTIVO COURTOIS

Lo afferma As, che scrive: "Il Madrid lo mette nel suo progetto acquisti per l'estate". Il portiere, attualmente in forza al Chelsea di Antonio Conte, potrebbe arrivare soltanto in giugno: il mercato invernale del Real, infatti, è bloccato.



11:00 AQUILANI, IDEA SASSUOLO

Aquilani non è stato convocato per la sfida salvezza tra Palermo e Pescara. Il centrocampista è quindi alla fine della sua esperienza Abruzzo e potrebbe arrivare a rescindere il contratto in gennaio. A quel punto, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Sassuolo sarebbe pronto a ingaggiare l'ex Roma.



10:55 PSG, JESE' VERSO IL LAS PALMAS E' durata solo pochi mesi l'avventura di Jesé Rodriguez al PSG. L'ex attaccante del Real, scarsamente utilizzato da Emery, sta valutando un ritorno in patria. Secondo El Larguero, il giocatore avrebbe detto sì al Las Palmas.

10:49 BAYERN MONACO, ROBBEN POTREBBE RINNOVARE

Arjen Robben potrebbe rimanere al Bayern. Karl-Heinz Rumenigge lo ha confermato: "Siamo molto ottimisti - ha dichiarato - da entrambe le parti c'è questa volontà. Ci sono ottimi presupposti". L'olandese è in scadenza a giugno.



10:40 TORINO, IL LIVERPOOL VUOLE HART Joe Hart potrebbe ritornare in Inghilterra. Il numero uno del Torino, secondo il Daily Mirror, sarebbe seguito dal Liverpool: l'estremo difensore potrebbe infatti non essere riscattato dal club granata durante il mercato estivo.

10:09 MAROTTA: "STALLO WITSEL, SONDAGGIO PER N'ZONZI"

Beppe Marotta ha fatto luce sulle mosse della Juve per gennaio. I nomi che circolano sono quelli noti. Witsel, su tutti: "La situazione è di stallo - spiega Marotta -. Stiamo facendo anche delle valutazioni: si libererà dallo Zenit gratis tra cinque mesi, mentre per averlo subito dovremmo sborsare una cifra che si tradurrebbe in una spesa di circa un milione al mese per i prossimi sei mesi".

10:05 EVERTON, RAIOLA: "LUKAKU RINNOVA AL 99,9%"

Nonostante le sirene dei principali club europei Romelu Lukaku non lascerà tanto presto l'Everton. L'attaccante belga, legato ai Toffees fino al 2019, è infatti vicino al rinnovo di contratto. "Con l'Everton siamo d'accordo al 99,9% - ha dichiarato il suo agente Mino Raiola a TalkSPORT - Restano solo da definire gli ultimi dettagli".

21/12 Le news di giornata

23:49 INTER, BANEGA: "VOGLIO RESTARE E CRESCERE QUI" Il centrocampista dell'Inter Ever Banega, protagonista nel successo contro la Lazio, ha parlato anche dei rumors di mercato che lo riguardano: "Bisogna continuare a lavorare, è importante che nelle ultime partite stiamo facendo bene, senza prender gol. Abbiamo una grande rosa, bisogna aiutarsi l'uno con l'altro e remare dalla stessa parta. Voglio essere un calciatore importante per l'Inter, il mio obiettivo è fare il bene della squadra e continuare a migliorare".

23:46 UDINESE, PIACE IL BRASILIANO JOAO PEDRO Nuovo laterale nel mirino dell'Udinese. Il club friulano ha avviato i contatti con l'entourage di João Pedro Maturano dos Santos, classe '96 di proprietà del Palmeiras. Sulle tracce del giocatore verdeoro, che fa parte della sua nazionale Under 20, c'è anche il Liverpool.

20:57 "INZAGHI BLINDATO DA UN CONTRATTO LUNGO" Il direttore sportivo Igli Tare ha fatto il punto in casa Lazio a Premium Sport: “I rinnovi di Biglia e Keita? L’unica cosa che conta è il match contro l’Inter, poi quando sarà il momento ci penseremo. Inzaghi ha detto che gli obiettivi sono cambiati? L’ambiente di Roma è difficile, questa è una società che è condannata a fare sempre bene, poi il lavoro fatto dall’interno viene giudicato in un modo diverso rispetto all’esterno. Inzaghi è giovane, ha tanto entusiasmo e noi dobbiamo essere bravi ad accompagnare questo entusiasmo. E’ giusto avere pretese importanti, non ci siamo mai nascosti e questo momento positivo non è una novità per noi. Rinnovo per Inzaghi? Ha un contratto lungo con noi, le modalità non le spiego ma è blindato”.

20:29 AUSILIO: "A GENNAIO FORSE UN ACQUISTO" Il ds dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato di mercato prima del match dei nerazzurri contro la Lazio: “Jovetic potrebbe partire? Al di là dei nomi siamo consapevoli e abbiamo già concordato le linee del prossimo mercato con l’allenatore. Tra queste c’è quella di ridurre la rosa per dare al mister la possibilità di valorizzare di più i giocatori e per avere un numero di giocatori più idoneo per affrontare solo gli ultimi mesi di campionato e la Coppa Italia. Gabigol potrebbe andare via in prestito? E’ presto, non scartiamo nulla ma cediamo ancora che questo ragazzo possa ancora essere utile all’Inter. Quello che faremo lo concorderemo con lui e la sua famiglia ma visto come ha lavorato nelle ultime settimane pensiamo che possa essere ancora utile alla causa nerazzurra. Abbiamo un mese di lavoro e insieme prenderemo la decisore migliore. Sarebbe meglio il 4-3-1-2 per aiutare di più Icardi? Abbiamo una rosa con tante soluzioni, abbiamo giocatori che possono tranquillamente giocare col 4-3-1-2 ma credo che il tridente valorizzi di più giocatori come Perisic e Candreva che stanno facendo bene. Non sono convinto che Icardi sia così solo, arriviamo spesso lì, tiriamo tantissimo ma dobbiamo migliorare nella precisione. Abbiamo tanti giocatori e tanta qualità, il mister li allena, li vede sempre ma al momento questo è il sistema che ci dà più garanzie. Arriveranno nuovi giocatori? Ne partiranno e forse uno arriverà. Sappiamo quello che vogliamo fare ma bisogna confrontarsi anche con le altre squadre. Non sarà un gennaio facile ma abbiamo voglia di lavorare e ci metteremo il massimo impegno”

19:47 MILAN, AG. LUIZ ADRIANO: "RUSSIA? PUO' ESSERE STELLA DEL CAMPIONATO" Claudio Vigorelli, agente di Luiz Adriano, ha parlato a Championat.com del possibile trasferimento del suo assistito in Russia. Il brasiliano in questi giorni è stato accostato allo Spartak Mosca: "Sarebbe un ottimo acquisto e non solo per lo Spartak, ma per tutto il calcio russo. Conosco bene il campionato dato che vi ha giocato il mio assistito Eto'o. Con la partenza di Hulk c'è bisogno di giocatori famosi e Luiz Adriano potrebbe diventare la stella della Premier League russa, inoltre la sua esperienza allo Shakhtar può agevolare il suo adattamento".

19:19 SASSUOLO, C'E' L'ATLETICO SU POLITANO L'ottimo inizio di stagione di Matteo Politano ha attirato l'attenzione di molti club europei. Secondo gianlucadimarzio.com sull'attaccante del Sassuolo ci sono, in particolare, Atletico Madrid e Middlesbrough.

19:05 RAIOLA: "IBRA NON ANDRA' IN CINA"

18:57 BENTANCUR: "ANDRO' ALLA JUVE A GIUGNO" Rodrigo Bentancur conferma: "Andrò alla Juventus a giugno, so che la trattativa è chiusa". Il centrocampista del Boca ha così dichiarato prima di aggregarsi alla Sub 20 dell'Uruguay agli ordini di Fabián Coito, in vista del debutto nel campionato sudamericano il 19 gennaio contro il Venezuela. I termini dell'affare tra Xeneizes e Juventus sono noti: i bianconeri eserciteranno l'opzione ottenuta in occasione del trasferimento di Tevez, per un'operazione da oltre 10 milioni di euro, bonus compresi. In caso di successiva rivendita, al Boca spetterà una parte dei proventi.

18:50 ATHLETIC BILBAO: UFFICIALE IL RINNOVO DI ADURIZ Aritz Aduriz ha rinnovato fino al 2018 con l'Athletic Bilbao. Il centravanti, nel giro della Nazionale spagnola guidata da Lopetegui, ha raggiunto un accordo per estendere il proprio contratto per un'altra stagione. Nel nuovo contratto è stata inserita una clausola rescissoria di 40 milioni. Aduriz compirà 36 anni l'11 febbraio 2017.

18:09 INTER, GOLLINI: "TORNARE IN ITALIA? PORTE APERTE..." Pierluigi Gollini, nel mirino dell'Inter che lo vorrebbe come vice-Handanovic, non esclude l'eventualità di tornare in Italia dopo l'esperienza all'Aston Villa: "Normale che la porta dell'Italia sia sempre aperta - ha dichiarato a Sky Sports - ma io penso a lavorare. Ci sono però situazioni dove uno non gioca ma può imparare molto. Non è detto che sia un male, anzi a volte può anche essere un bene".

17:36 CAGLIARI, GIULINI: "MAI CONTATTATO ALTRI ALLENATORI"

"Non abbiamo contattato nessun allenatore. I nomi che stanno circolando, Mandorlini, De Biasi o Stramaccioni non sono mai stati avvicinati né da me né dal direttore sportivo". Lo ha detto il presidente del Cagliari Calcio, Tommaso Giulini, in un breve discorso prima del brindisi di Natale e fine anno nella club house del Centro sportivo di Assemini (Cagliari). Come dire: Rastelli resta al suo posto.

17:10 REAL, ASSALTO A COURTOIS Il Real Madrid prepara l'assalto a Thibaut Courtois, portiere del Chelsea, dopo che il Tas gli ha dato via libera per il mercato dell'estate 2017. Secondo 'Onda cero', il primo obiettivo della 'Casa blanca' è l'estremo difensore belga, che in Spagna ha già giocato nell'Atletico Madrid.

17:04 RENNES, SFUMA ØDEGAARD

Il presidente del Rennes ha annunciato che Martin Ødegaard, giovane centrocampista del Real Madrid, non vestirà la maglia della sua squadra. Decisiva ai fini della decisione l'opposizione del tecnico Christian Gourcuff. Lo riporta tuttomercatoweb.com.



16:04 PESCARA: AQUILANI VERSO LA RESCISSIONE Il matrimonio tra Alberto Aquilani e il Pescara sembra già finito. Nei prossimi giorni, come riportato da 'Rete 8', il centrocampista romano dovrebbe rescindere con il club del presidente Sebastiani.

15:25 RAIOLA CONFERMA: "IBRA ALLO UNITED ANCORA UN ANNO"

Ibrahimovic è vicino al prolungamento della sua esperienza al Manchester United. "Ci sono grandi possibilità che rimarrà un secondo anno", ha spiegato Mino Raiola a talkSPORT. "Lo abbiamo già aggiunto questo al contratto, quindi non c'è nulla di nuovo per noi e il Manchester United - ha aggiunto l'agente - entrambe le parti sono molto felici per questo. Si tratta più di una questione di tempo, o quando piuttosto che se".



15:22 REAL MADRID: JAMES E ISCO PER DYBALA Dopo la riduzione delle sanzioni imposte dalla Fifa per il mercato, il Real Madrid può iniziare a pianificare la campagna acquisti della prossima estate. L'obiettivo numero 1 sarebbe Paulo Dybala. E' quanto riferisce il quotidiano Olè, secondo cui la chiave per andare all'assalto del giovane attaccante bianconero sarebbe la cessione di James Rodriguez e Isco. L'alternativa a Dybala sarebbe Aubameyang.

15:12 IL BARCELLONA PUNTA SORIANO Roberto Soriano, attuale centrocampista del Villarreal, ex Empoli e Sampdoria, interessa al Barcellona. La notizia viene riportata sul sito online di Marca. Il giocatore, che sta facendo molto bene nelle file del "Sottomarino giallo", sarebbe pure nel mirino dell'Atletico Madrid di Simeone.

15:00 TRAMEZZANI: "DE BIASI HA RIFIUTATO MOLTE PROPOSTE"

Paolo Tramezzani, neo tecnico del Lugano, ha parlato di Gianni De Biasi a tuttomercatoweb.com: "Gli sono arrivate negli anni parecchie offerte da società anche molto prestigiose ma ha sempre detto di no". E sulla possibilità che vada in Sardegna ha aggiunto: "Non lo so, quella del Cagliari è un'ottima piazza ma non so che valutazioni potrebbe fare. Di sicuro Gianni sta bene anche dov'è".



13:55 JUVENTUS, HERNANES VERSO IL VALENCIA

Hernanes verso il Valencia. Secondo Tuttosport, Cesare Prandelli potrebbe salutare presto il brasiliano che si trasferirebbe in prestito con diritto di riscatto e ingaggio totalemente a carico del Valencia.



13:53 SIMEONE-ATLETICO MADRID: "POTREI ANCHE RINNOVARE"

Il tecnico argentino ha parlato del suo futuro a Bein Sport: "Tutti dicono che potrei andare via fra un anno e mezzo e molta gente pensa che sia così; invece potrei anche rinnovare, oppure da qualche parte sta scritto che non è possibile?"



13:16 EMPOLI, WEST HAM SU SKORUPSKI

Il portiere della Roma, in prestito all'Empoli, potrebbe finire in Inghilterra. Secondo tuttomercatoweb.com, Skorupski sarebbe finito nel mirino del West Ham, pronto a farsi avanti in vista della prossima stagione.



13:08 ROMA, SPALLETTI: "CONTRATTO? CON RISULTATI" "Il contratto? Io sono abituato a dover portare a casa un risultato". Così Luciano Spalletti, allenatore della Roma. "Se dicessi di fare 5 anni di contratto senza aver vinto nulla, mi sembrerebbe scorretto", ha concluso.

13:05 JUVE, MAROTTA: "PARLATO CON L'ATALANTA" "Reputo difficile che succedano cose sconvolgenti a gennaio, non è semplice trovare un giocatore che possa inserirsi in un gruppo di qualità come il nostro in questo periodo. Così Beppe Marotta, ad della Juventus, parla di mercato da Doha. "Di certo, stiamo lavorando, perseguendo come sempre la politica di investire sui giovani di talento che meritano di essere messi alla ribalta - ha aggiunto - per esempio abbiamo parlato con l'Atalanta, ma non solo con loro".

12:44 INTER, SI VALUTANO DAHOUD E RODRIGUEZ

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, un osservatore dell'Inter è in Germania per assistere alla sfida tra Borussia Mönchengladbach e Wolfsburg. Gli obiettivi della società nerazzurra sono Mahmoud Dahoud, centrocampista tedesco di origine siriana classe 1996, e il ventiquattrenne terzino svizzero di origini spagnole e cilene Ricardo Rodriguez. Entrambi giocano nel Wolfsburg.



11:55 BOLOGNA, CONTATTI PER CERCI Il Bologna sarebbe in contatto con l'Atletico Madrid per Alessio Cerci. L'obiettivo dei felsinei è quello di averlo in prestito con diritto di riscatto. Lo scrive Il Resto del Carlino.

11:54 CAGLIARI, IDEA DE BIASI

Il tecnico dell'Albania potrebbe allenare il Cagliari. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gianni De Biasi potrebbe sedere presto sulla panchina dei rossoblu: se Rastelli dovesse perdere contro il Sassuolo, la sua avventura in Saredegna potrebbe dirsi conclusa. In alternativa, si seguono le piste Stramaccioni e Mandorlini.



11:39 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: ESONERATO IL TECNICO SCHUBERT

Il Borussia Mönchengladbach ha annunciato di aver esonerato il tecnico André Schubert. Il club, prossimo avversario della Fiorentina in Europa League, ha scritto una nota sul proprio sito ufficiale: "Abbiamo avuto molti colloqui negli ultimi giorni e abbiamo analizzato il nostro sviluppo sportivo e abbiamo discusso e, assieme ad André, siamo giunti alla conclusione che sia meglio per entrambe le parti concludere ora il nostro lavoro assieme".



11:10 MANCHESTER UNITED, IL PRIMO OBIETTIVO È GRIEZMANN

Il giocatore francese, secondo il Sun, sarebbe il principale obiettivo di Mourinho per rafforzare il Manchester United: sarebbero 60 i milioni di sterlina (circa 71 milioni di euro) pronti per portarlo in Inghilterra.



10:43 MANCHESTER UNITED: MOURINHO PENSA AL 2025

Il tecnico portoghese sembra convinto di voler rimanere per molto tempo al Manchester United. Secondo quanto riportato dal Daily Star, infatti, Mourinho vorrebbe rimanere fino al 2025 con i Red Devils.



10:40 DRAXLER VA AL PSG La partita contro il Borussia Moenchengladbach potrebbe essere l'ultima giocata da Julian Draxler con la maglia del Wolfsburg: il trequartista tedesco a gennaio potrebbe infatti trasferirsi al Paris Saint-Germain. E' quanto rivela il quotidiano francese L'Equipe, secondo cui Draxler e il club parigino hanno già trovato un accordo per quanto riguarda l'ingaggio. Non è invece ancora conclusa la trattativa fra i due club, con il Wolfsburg che valuta l'attaccante non meno di 30 milioni di euro. Inseguito per diverso tempo dalla Juve, Draxler era finito fuori rosa nel Wolfsburg ma poi è stato reintegrato. L'ex giocatore dello Schalke è sotto contratto con il Wolfsburg fino al 2020.

10:38 DIEGO COSTA, RINNOVO DA 12,5 MILIONI CON IL CHELSEA

L'attaccante del Chelsea, secondo quanto riportato da GazzaMercato, avrebbe trovato un accordo con il club valido fino al 2021 da 12,5 milioni di euro a stagione.