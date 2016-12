Tutta la verità tra me Higuain e Mirante

11 giugno 2015

Lo scorso dieci Maggio, dopo l'incontro tra Parma e Napoli, tutti ricordano lo scontro tra il portiere Antonio Mirante e Gonzalo Higuain. Ma i motivi reali, che si nascondono dietro quella rissa, non sono mai stati raccontati realmente. Per la prima volta a Sport Mediaset parla Chiara, bellissima ragazza napoletana, ai tempi fidanzata proprio con Mirante è venuta a “contatto” con Higuain cosa che il portiere non avrebbe gradito. Pare sia questo il motivo che poi ha portato alla rissa il portiere e il bomber.

Chiara, lei era fidanzata con Mirante?

«Assolutamente sì. Abbiamo avuto una bella storia. Tutte le persone vicine a me e a lui erano a conoscenza della nostro amore».

Poi un giorno succede che...

«Attraverso “direct” (sistema che il social network Instagram offre ai suoi seguaci per comunicare in privato) vengo contattata da Gonzalo Higuain che mi fa dei complimenti e mi chiede di vederci. Era lui perché il nome corrispondeva al profilo ufficiale del calciatore (Ghiguain20_9 questo il nome del profilo pubblico e ufficiale del “Pipita”). Una richiesta per vederci».

E lei come reagisce?

«Lo dico subito ad Antonio che non l'ha presa benissimo. Ricordo una nota vocale che mi ha mandato incavolato nero. Da quel momento sono nati i problemi, poi ci siamo lasciati».

Dunque è lei la donna causa della rissa?

«Io vi ho raccontato i fatti. Dovreste chiederlo a loro due...».