ELISABETTA GREGORACI: «UNO SPORTIVO PER CUI FAREI FOLLIE? CAMILLE LACOURT»

La moglie di Flavio Briatore e conduttrice di Made in Sud incontra Sport Mediaset e svela le sue passioni calcistiche e non. In attesa di godersi le vacanze tra Porto Cervo e Montecarlo ecco a voi lady Briatore che parla del suo nuotatore preferito.

D. Il calciatore per cui faresti follie?

R. Posso fare il nome di un nuotatore? Vale lo stesso? Lui è bello, occhi azzurrissimi, senza dubbio scelgo: Camille Lacourt.

D. Insisto. Lo sai che Cristiano Ronaldo è tornato Single?

R. Eh lo so, l'ho visto al Gran premio, a Monaco e, credimi, non era solissimo e depresso.

D. Un calciatore che stimi?

R. Lionel Messi

D. Per quale squadra tifi?

R. Non sono tifosa, sono simpatizzante delle seguenti squadre: Lazio, Napoli e Juventus perché in famiglia sono juventini.

D. Fai un coro per la tua squadra.

R. Eh non avendo una squadra non ho un coro, quindi: forza Elisabetta.

D. Da piccola chi sognavi di sposare?

R. Nessuno. Sognavo di fare televisione e volevo sposarmi il più tardi possibile. Invece mi sono sposata prestissimo.

D. Chi è il Mr. Grey del calcio?

R. Paolo Maldini più invecchia, più migliora.

D. L’allenatore più sexy?

R. Il mio amico Max Allegri. La cura Juve gli ha fatto bene.

D. Chi vincerà la coppa America?

R. Facile: il Brasile.

D. Chi è il calciatore più brutto?

R. Ce ne sono diversi. Ma non farmi fare nomi dai.

D. Ti spoglieresti per una squadra di calcio o per una scommessa come in passato ha fatto Sabrina Ferilli per la Roma?

R. No non mi spoglierei mai, anche perché non ho una squadra (ride, ndr).