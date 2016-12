Cannavaro esce allo scoperto con la nuova fidanzata

Il settimanale 'Chi' mostra le immagini di Fabio Cannavaro circondato da belle ragazze mentre si gode le sue vacanze a Ibiza senza la moglie (ex) Daniela. SportMediaset rivela che la biondina che siede sulle braccia dell'ex calciatore sarebbe la sua nuova compagna ufficiale. La scintilla tra i due sarebbe scattata poco tempo fa a Dubai dove Cannavaro lavorava. Oggi sono usciti allo scoperto in modo ufficiale e in mezzo al mare.