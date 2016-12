Pogba: "Grazie all'Italia abbiamo capito come far male alla Germania" Il bianconero esulta per la finale conquistata: "La giocata che ho fatto? E' stata istintiva"

7 luglio 2016

"Sapevamo che ci sarebbe stato da correre, loro sono una squadra molto tecnica, ma abbiamo studiato la partita dell'italia e abbiamo capito dove potevamo fargli male". E' felicissimo Paul Pogba dopo la vittoria per 2-0 sulla Germania: "Abbiamo fatto bene in contropiede, siamo stati uniti, sono davvero molto contento per me e per la squadra. La giocata che ho fatto? E' stata istintiva, non so come ho fatto" ha ammesso.

Pogba anche stasera ha giocato fuori ruolo, più arretrato per aiutare a coprire il centrocampo: "Questo è il calcio - ha detto il bianconero - bisogna essere pronti a sacrificarsi per portare qualcosa alla squadra. Come giudico il mio Europeo? E' sempre meglio iniziare così così e finire in crescendo, devo continuare così, spero di fare ancora meglio per la finale che vogliamo vincere",

GRIEZMANN: "COMPLETIAMO L'OPERA" "Tutto questo è bellissimo e non è successo per caso. Siamo in finale grazie al lavoro di tutti i giocatori, ma anche di tutto lo staff della nazionale". E' il commento a caldo di Antoine Griezmann, autore della doppietta decisiva che ha mandato la nazionale di Deschampsin finale. "Speriamo di vincere in finale, dobbiamo completare l'opera - ha detto il giocatore dell'Atletico Madrid - Ho avuto la possibilità di segnare su rigore e la fortuna di trovarmi al posto giusto. Siamo un corpo unico con il nostro pubblico, si è creata una sintonia stupenda", ha aggiunto.

EVRA: "NOI BRAVI A SOFFRIRE" "Oggi eravamo veramente pronti e concentrati anche per soffrire. Sapevamo che avrebbero mantenuto il possesso palla, ma siamo stati solidi e sono felicissimo per i miei compagni". Così Patrice Evra, difensore della Francia e della Juventus, dopo il successo contro la Germania nella semifinale di Euro 2016. "Ora arriviamo in finale con grande convinzione dopo questa grande vittoria - ha detto il terzino - Non era facile per noi, avevamo grandissime pressioni addosso, soprattutto dopo le vittorie non roboanti contro Romania e Albania. Però siamo in finale e vogliamo regalare questo successo ai nostri tifosi" ha aggiunto.