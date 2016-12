Euro 2016: Rizzoli per Francia-Irlanda

24 giugno 2016

Di seguito i team arbitrali rivisti e corretti delle partite di domenica 26 giugno degli ottavi di finale di Euro 2016, come riportato dal sito internet dell'Uefa.

Francia-Irlanda: Nicola Rizzoli (Ita); guardalinee Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini; addizionali Daniele Orsato e Antonio Damato; quarto uomo Aleksei Kulbakov (Bie).

Germania-Slovacchia: Szymon Marciniak (Pol); guardalinee Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz; addizionali Pawel Raczkowski e Tomasz Musial; quarto uomo Bjorn Kuipers (Ola).

Ungheria-Belgio: Milorad Mazic (Ser); guardalinee Milovan Ristic e Dalibor Djurdjevic; addizionali Danilo Grujic e Nenad Djokic; quarto uomo Jonas Eriksson (Sve).



L'Uefa aveva in un primo tempo commesso un errore di trasmissione, indicando per Rizzoli la partita Germania-Slovacchia. Errore corretto nel giro di pochi minuti.