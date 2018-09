Moto 2 San Marino, gesto folle di Fenati: bandiera nera e due gare di stop

09/09/2018

Gesto folle, non c'è altro modo di definirlo, quello di Romano Fenati durante la gara della Moto2 a Misano. Il pilota ascolano, dopo alcuni battibecchi in pista con Stefano Manzi, ha affiancato il connazionale sul rettilineo e ha afferrato il freno della sua moto, mentre i due erano lanciati a oltre 250 km/h. Un comportamento che ha messo seriamente in pericolo la vita di Manzi e per il quale, naturalmente, gli è stata sventolata la bandiera nera. Fenati è stato dunque squalificato dal GP di San Marino e i commissari di gara hanno poi optato per una squalifica di due ulteriori gare. Una sentenza tutto sommato "lieve" vista l'incredibile gravità del gesto.