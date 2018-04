Palermo: è ufficiale il ritorno di Iachini. "Ora uniti e compatti" Lettera di Zamparini: "Chiedo perdono per questo mese di caos"

15 febbraio 2016

Il Palermo ufficializza il ritorno in panchina di Beppe Iachini. Una situazione paradossale quella dei siciliani, con il sesto cambio e il ritorno del tecnico della promozione in A. Sul sito dei siciliani, Maurizio Zamparini ha fatto mea culpa, chiedendo scusa ai tifosi: "Chiedo perdono per questo mese di caos, che eventi paradossali hanno provocato, con l'auto allontanamento di Ballardini e Schelotto: spero che non tutti i mali vengano per nuocere".



Pace fatta tra Zamparini e Iachini: "A seguito del comunicato ufficiale del suo reintegro, desidero ringraziare per la sua massima disponibilità Beppe Iachini, che ritorna sulla panchina in un difficile momento per la squadra. Sono certo che con la sua grinta e il suo lavoro farà uscire la Società da questa crisi di risultati, con lo stesso spirito che ci ha portato dalla serie B alla serie A. Mantenere la categoria sarà come un'altra promozione. Forza Beppe e in bocca al lupo!".



E' il sesto cambio: dopo Iachini (fino alla 12ª giornata), Ballardini (fino alla 19ª), Viviani (alla 20ª, in rappresentanza di Schelotto), Giovanni Tedesco (fino alla 24ª, sempre in rappresentanza dell'argentino) e Giovanni Bosi, tornato in Primavera.