Totti scarpa d'Oro! Per celebrare i 25 anni con la Roma, Francesco Totti ha voluto creare insieme a Nike una versione speciale della sua scarpa da gioco: la Tiempo Totti X Roma. La scarpa ha la tomaia completamente in oro per omaggiare lo splendore della città eterna e racchiude in sé tutti gli elementi che contano nella sua vita.



La scritta TOTTI e lo Swoosh sono neri, come i nomi dei tre figli – Cristian, Chanel e Isabel – scritti da lui stesso e poi impressi sulla tomaia. Il plantare richiama i colori dell’AS Roma con la base rossa e la scritta in oro TottiXRoma sopra alla sagoma dello scudetto.



La “X” ha il doppio significato di “per” e di 10 in numero romano. Come tutte le Tiempo utilizzate da Totti anche questa versione ha la linguetta esterna che copre l’allacciatura, caratteristica tecnica realizzata esclusivamente per lui per far sì che si adatti alla perfezione al suo collo del piede. I lacci sono neri e sulla parte finale hanno i colori giallorossi e la scritta “Totti”. La suola della Tiempo Totti X Roma è la stessa che Francesco utilizzava nel 2000, con tacchetti lamellari Intertrack Blade. >