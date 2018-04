Facebook

Serie A, Spal-Roma 0-3: le foto Missione compiuta per la Roma. Nell'anticipo della 34.ma giornata di Serie A, al Mazza la squadra di Di Francesco batte 3-0 la Spal e difende il terzo posto in classifica, volando a quota 67 punti. I giallorossi passano in vantaggio al 33' grazie a un autogol di Vicari, poi Nainggolan raddoppia i conti al 51' e Schick firma il tris al 60' chiudendo il match. A 29 punti la Spal resta a tiro del Crotone in zona salvezza. >